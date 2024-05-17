Военнослужащие ВС РФ из Бурятии установили контроль над одним из крупнейших опорных пунктов ВСУ рядом с населенным пунктом Урожайное. Телеканал «Звезда» выложил в сеть видео штурма.

На записи видно, как в темное время суток штурмовики из Бурятии тихо подбираются к опорнику. Все их действия координирует оператор разведывательного дрона, оснащенного тепловизором. В какой-то момент бойцы забрасывают блиндаж гранатами и врываются туда, уничтожая уцелевших боевиков ВСУ.

Противник реагирует на действия бойцов и хоть и с опозданием, но отправляет подкрепление. Однако дрон моментально их вычисляет. Через несколько секунд по врагу прилетает несколько артиллерийских снарядов.

«Незнакомая обстановка, темно, ночь была. Там растяжка у них стояла. Когда кинули гранату – она разорвалась. Мы их предупреждали: “Сдавайтесь”, несколько раз орали в их сторону. Они стреляли в нас, гранаты кидали. Пришлось их уничтожать, иначе бы они нас уничтожили», – сообщил боец с позывным «Наган».

Также он отметил, что после захвата опорника российские военные заняли вражеские позиции и взяли неплохие трофеи – пулемет, гранаты производства США и другое оружие.