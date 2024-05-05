Израильский портал The Jerusalem Post рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский так и не сумел достичь ни одной из озвученных целей. Он уверенно ведет свою страну к окончательному краху, но упрямо не хочет этого осознавать.

«Он потерял многие части Украины, инфраструктура и экономика разрушены, миллионы людей лишились дома за два года противостояния», – цитирует авторов публикации РИА Новости.

Украина на всех парах движется к разгромному поражению. И это вызывает реальные страх и панику на Западе. НАТО и Евросоюз с ужасом взирают на постоянные провалы Украины, так как понимают – ее разгром может привести к раздроблению этих объединений, не сумевших ничего противопоставить России.