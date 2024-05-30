Якутский рэп-исполнитель Ian Hopeless (настоящее имя Айан Никифоров) утонул в реке в Подмосковье. Как рассказали друзья артиста, артист решил искупаться в реке Клязьме вместе со своей девушкой.

Когда молодые люди отправились в воду, то через некоторое время оба начали тонуть. Очевидцы бросились на помощь, однако спасти удалось только девушку. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть молодого исполнителя.

Как рассказали друзья Айана, 25-летний музыкант проживал в Москве. Он активно выступал и готовился выпустить свой новый альбом. В январе Никифорову исполнилось 25 лет.

«Ужасная трагедия. Не верится, что его не стало», – сказали товарищи рэпера.

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