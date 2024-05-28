На российские дороги вернулись хорошо знакомые по 90-м годам прошлого века автоподставщики. Ситуации, в которых мошенники инсценируют дорожно-транспортные происшествия, стали встречаться гораздо чаще, чем раньше, рассказал изданию “Известия” юрист Илья Русяев.

Он отметил, что в одной из распространенных сегодня схем аферисты сперва частично перекрывают дорогу своим авто, а затем бросают по машине потенциальной жертвы гнилой овощ или какой-либо предмет, чтобы инсценировать столкновение.

При этом водитель даже не замечает действий мошенников. Но те догоняют его и заявляют, что автовладелец совершил наезд и сбежал с места аварии. Чтобы как можно сильнее запугать жертву, аферисты могут связываться со «своей» страховой компанией либо использовать связи в правоохранительных органах. Они заявляют, что изымают права на вождение авто, фактически подводя водителя к мысли, что надо «решить вопрос» на месте. То есть, заплатить мошенникам.

Адвокат рекомендует в подобных ситуациях вызывать сотрудников ГИБДД и не поддаваться на запугивания. Также Русяев советует использовать не только видеорегистратор, но и камеру смартфона, на которую нужно снимать все происходящее.