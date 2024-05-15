Произошедшие массовые беспорядки в Новой Каледонии привели к гибели нескольких человек и сотням пострадавших людей. В ночь на 15 мая погибло три человека в столице Новой Каледонии Нумеа. Правоохранителями было арестовано около 140 человек, участвовавших в организации бесчинств.

По сообщению министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, в ходе событий в Новой Каледонии пострадало несколько сотен людей, сгорели десятки предприятий и жилых домов.

«На протяжении трех дней мы направляем отряды спецназа GIGN (спецназ жандармерии – ред.) для спасения граждан», – отметил Дарманет.

Новая Каледония является заморской территорией Франции. Это группа островов, расположенных на юго-западе Тихого океана. 13 мая в Нумеа (столица Нововй Каледонии) начались массовые беспорядки. Манифестация против законопроекта о расширении избирательного корпуса на местных выборов превратилась в бесчинства.

Отмечается, что в беспорядках участвовало много несовершеннолетних. Они грабили местное население, поджигали магазины, заправки, дома. Вспышка массового насилия привела, по официальным данным, к трем погибшим. Сейчас в городе Нумеа введен комендантский час, запрещено ношение оружия и продажа алкоголя.