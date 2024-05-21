Омбудсмен Республики Саха Сардана Гурьева сообщила, что 19 мужчин, не имеющих определенное место жительства, отправились в зону спецоперации еще в минувшем году. Они решили вступить в ряды российской армии добровольно, сообщает издание SakhaDay.

По словам Гурьевой, подобные поступки показывают, что не только государство оказывает помощь гражданину, но и гражданин своему государству. Она отметила, что сознание россиян меняется в лучшую сторону с точки зрения духовности и защиты своей Родины.

Журналисты SakhaDay отметили, что в 2024 году в Якутии также предлагается подписание контракта с Минобороны на службу в зоне проведения спецоперации. Если медицинская экспертиза дает одобрение, то любой бездомный может стать военнослужащим.

Ранее сообщалось об отправке в зону СВО добровольцами глав трех районов Якутии. Это глава Кобяйского района Иван Левин, глава Момского района Дмитрий Аммосов и глава Нижнеколымского района Валерий Сентяков.