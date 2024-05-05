Российские истребители Су-30СМ в ходе патрулирования зоны проведения специальной военной операции не дают украинским самолетам возможности взлететь с аэродромов базирования. Они внимательно отслеживают этот момент и атакуют воздушные цели, пытающиеся подняться в воздух, сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, эти многоцелевые истребители обеспечивают надежное прикрытие штурмовикам и бомбардировщикам ВКС РФ, вертолетам армейской авиации, которые наносят удары по бронетехнике, скоплениям живой силы, складам с боеприпасами и ГСМ, а также другим наземным объектам противника, передает ТАСС.
«Выполняя задачи СВО, мы уверенно движемся к победе. В это нелегкое время мне помогает талисман – игрушка, которую подарили мои дети. Она помогает выполнять поставленные боевые задачи в полете», – рассказал на видео от военного ведомства летчик истребителя Су-30СМ Антон.