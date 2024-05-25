Двухкратная чемпионка Олимпийских игр Елена Исинбаева длительное время не появлялась в медиапространстве. Однако сейчас появилась информация, что она накопила почти полмиллиона рублей задолженности по налогам, сообщил портал News.ru.

Точная сумма задолженности спортсменки составляет 465 688 рублей. Федеральная налоговая служба уже наложила на Исинбаеву штраф, следующим шагом ФНС будет блокировка всех счетов чемпионки в России.

На данный момент речь не идет о «злостном уклонении» от уплаты налогов, за которое предусмотрена уголовная ответственность. На сумму долга начисляется пеня, однако даже в случае блокировки счетов, они будут вновь открыты, как только Исинбаева погасит все задолженности.

По информации испанского издания El Digital, спортсменка в данный момент живет на Тенерифе. При этом она давно перебралась в Испанию, о чем ранее сообщила и Татьяна Навка. Она ранее высказала недоумение негативными высказываниями в адрес олимпийской чемпионки.