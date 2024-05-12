Актер Никита Кологривый, который после скандала в новосибирском кафе попал на семь суток ареста и на полтора месяца исчез из медиапространства, возвращается к работе.

Напомним, 20 марта Кологривый решил расслабиться и отдохнуть в баре, выпил лишнего и устроил дебош. Он поругался с администратором, укусил за ногу девушку из персонала и в итоге оказался в суде.

Через неделю актер вышел на свободу, но его уже не приглашали на светские мероприятия, поэтому полтора месяца он занимался записью юмористических видео и спортом.

Сейчас Кологривый находится в Саратове, о чем сообщила актриса Елена Базыкина. Там идут съемки фильма о группе «Комбинация», поэтому не исключено, что артист будет задействован на одной из ролей.

Ранее сообщалось, что первую солистку «Комбинации» Алену Апину не пригласили на съемки, хотя переговоры об этом велись. Роль певицы сыграет Анастасия Уколова.