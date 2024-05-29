Знаменитая супермодель Ирина Шейк и в обыденной жизни выходит так, словно на модный показ. Она всегда выбирает стильные и модные наряды даже для повседневной носки.

Издание Daily Mail опубликовало снимки 38-летней модели во время ее прогулки по Нью-Йорку. Ирина выбрала для выхода черное мини-платье с длинным рукавом и черные кроссовки в тон. В качестве аксессуаров Шейк выбрала очки от солнца и подвеску на тонкой цепочке. Образ дополнила сумочкой Birkin.

Модель шла по городу не одна, а в компании своей 7-летней дочери Леи. Похоже, что Ирина забрала дочь из школы, так как у девочки за спиной виднелся рюкзак. Лея была одета в нежно-розовое платье с гороховым принтом и цветные кроссовки, украшенные звездами. Волосы девочки были распущены, а прядь волос в районе лба была заколота заколкой.

Ирина Шейк родила в 2017 году дочь Лею от американского актера Брэдли Купера. Знаменитости состояли в отношениях с 2015 по 2019 года, но потом разошлись.