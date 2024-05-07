Супермодель Ирина Шейк стала гостей мероприятия Института костюма Met Gala, состоявшегося 6 мая в Нью-Йорке. Снимки знаменитости опубликовало глянцевое издание Vogue.

Для выхода в свет Ирина Шейк решила выбрать великолепное платье макси длины с глубоким вырезом в зоне декольте. Серебристое платье было декорировано тысячами кристаллов Swarowski. Известно, что платье Ирины Шейк создавалось 200 часов.

Свой образ Ирина дополнила стильными серьгами-каффами, множеством браслетов и массивным ожерельем с камнями. Модель остановила выбор на гладко зачесанных и собранных в пучок волосах. Также она сделала яркий макияж с акцентом на губы. На этот раз Ирина Шейк отдала предпочтение темно-бордовой помаде.

Знаменитая россиянка уже много лет проживает в Соединенных Штатах. Она состояла в отношениях с голливудским актером – Брэдли Купером. После рождения дочери Леи пара решила расстаться. Однако уделяют ребенку равноценное время.