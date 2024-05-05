Звезда 90-х певица Ирина Салтыкова поделилась в социальной сети фотографией в купальнике со своего отдыха в Турции. Артистка позировала на лежаке на турецком пляже в Бодруме.

Певица поделилась с подписчиками, что отправилась отдыхать на курорт вместе со своей 36-летней дочерью – Алисой.

58-летняя знаменитость позировала в белом купальнике, черной шляпе и розовых солнцезащитных очках. Поклонники засыпали звезду хвалебными комментариями, подчеркивая, что на свой возраст Ирина выглядит просто великолепно.

Ранее певица рассказывала своим подписчикам, что за свою фигуру она благодарит гены. По словам артистки, она никогда не сидела на диетах. Причем в рационе Ирины присутствует много «неправильной» еды. Однако с возрастом ее аппетит стал более явным, поэтому она старается контролировать свои порции, чтобы не набрать лишнего веса.

Ирина Салтыкова стала популярной после развода со своим супругом – музыкантом Виктором Салтыковым. Известно, что певица даже заложила свою московскую квартиру, чтобы снять клип на песню «Серые глаза». Этот сингл стал визитной карточкой артистки, открыв ей двери в мир шоу-бизнеса.