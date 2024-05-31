Звезда 90-х, 71-летняя певица Ирина Понаровская уверена, что возраст всего лишь цифра. Поэтому не стоит отказывать себе удовольствие в создании собственного модного стиля. Певица рассказала о своем стиле в эфире шоу «ОК на связи».

Понаровская рассказала, что очень скоро будет давать концерт, во время которого планирует сменить 3 образа. Знаменитость рассказала, что для нее очень важно красиво и эффектно выглядеть, поэтому она не задумывается над удобством наряда. За время своей карьеры Ирина уже привыкла ко всему. По ее словам, «неудобное всегда должно стать удобным». Она рассказала, что у нее 10-метровая гардеробная.

Кроме того, певице не нравятся консервативные взгляды на моду среди общественности. Она уверена, что мода не имеет возрастных ограничений.