Польским военным обозревателям Interia показалось странным, что русские артиллеристы защищают броню самоходных артиллерийских установок Мста-С при помощи бревен. Но когда они поняли, как это работает, они восторженно оценили русское ноу-хау.

В статье говорится, что русские используют для защиты САУ Мста-С обычные бревна деревьев, нарубленных в лесах. Такая «деревянная броня» только на первый взгляд кажется странной. На самом деле, пишут польские репортеры, это «не такое уж глупое решение».

Они объясняют, что закрепленные стеной массивные бревна становятся отличной защитой брони самоходной артустановки. «Деревянная броня» преграждает пусть кумулятивному снаряду, который разрывается на удалении от штатной бронезащиты. Так Мста-С остается целой и продолжает выполнять боевые задачи.

Ранее Мста-С с «деревянной броней» попала в один из репортажей Минобороны РФ. В ролике командир артрасчета с позывным «Кремень» признался, что им ежедневно приходится уничтожать самые разные цели, в том числе вражеские САУ, танки, БТР.