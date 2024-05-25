Шоумен Максим Галкин (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ) долгие годы не менял свой имидж. Иногда артист мог отрастить волосы немного длиннее, а затем снова подстричься короче. Однако в одном из своих последних видеороликов, опубликованных в социальных сетях, Галкин сумел всех удивить своим новым образом.

Супруг певицы Аллы Пугачевой опубликовал видеоролик, где он объявил о своих концертах в Амстердаме и Вене. При этом фанаты артиста были удивлены, увидев своего кумира с небольшими черными усами. Некоторые поклонники знаменитости даже не узнали юмориста. Несколько человек отметило сходство Галкина в новом имидже с Фреди Меркури и Игорем Николаевым.

Напомним, что супруги Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России после начала специальной военной операции. В настоящий момент звездная пара проживает в Израиле и на Кипре. Галкин и Пугачева воспитывают двоих детей – двойняшек Гарри и Лизу.