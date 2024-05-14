Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов в беседе с изданием «Газета.ру» рассказал, как инфляцию в стране можно оценить на таком простом товаре, как мармеладные Мишки.

Как отметил специалист, с 4 по 11 мая Индекс мармеладных Мишек увеличился на 0.1%. А вот на неделю ранее он наоборот снизился на 2.7%. По словам Абрамова, это означает, что инфляция в стране несколько ускорилась. И причиной этому является повышение цен на морковь – на 13.8%.

«За неделю подешевел лишь один товар из 14 — куриные яйца. Однако за неделю подорожала морковь», – заявил Абрамов.

Специалист рассказал, что за основу Индекса Мишек они взяли корзину популярных продуктовых товаров из 14 наименований. В них входят популярные мармеладные конфеты – мишки торговой марки Fruit-Tella и «Мишки косолапые», апельсиновый сок J7, самый дешевый белый хлеб, морковь, бананы, сельдь «Матиас», молоко «Домик в деревне», подсолнечное масло «Олейна», бюджетная куриная тушка, чай «Акбар», сливочное масло «Простоквашино», плавленый сыр «Фетакса».

Индекс Мишек в апреле нынешнего года в сравнении с предыдущим вырос на 11.2%. По данным Росстата, годовая инфляция в апреле 2024 года составила 7.7%.