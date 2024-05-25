Популярная блогер Ида Галич родила своего первенца в феврале 2020 года. Знаменитость замужем за Аланом Басиевым. Своего сына пара решила назвать Леоном.

Недавно Галич поделилась с подписчиками проблемой, возникшей с сыном. По ее словам, у ее ребенка постоянно меняется настроение. Ида назвала это состояние возрастным кризисом, отметив, что Леон может быть неорганизованным и сумбурным, а его хорошее настроение может вмиг перемениться истерикой.

Как рассказала блогер, она пытается найти способы, чтобы помочь своему ребенку пережить сложности. Однако несмотря на все трудности воспитания, Ида заявила, что не против познать радость материнства снова. По ее словам, она всегда мечтала иметь большую семью.

«Мне приснилось, что я беременна. Пыталась от всех спрятать животик и так его мило трогала весь сон. Проснулась и расстроилась, будто у меня что-то забрали», – поделилась блогер со своими подписчиками в Телеграм-канале.

Поклонники отреагировали на ее пост неоднозначно. Некоторые сказали, что этот сон является весточкой скорой радостной новости. Другие подчеркнули, что сон – это не всегда отражение реальности.