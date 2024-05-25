50-летняя Хайди Клум попала в прицелы фотокамер вместе со своей дочерью Лени Клум во время отдыха в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc во Франции. Немецкая супермодель поселилась в этом отеле в рамках своей поездки на Каннский фестиваль.

На снимках знаменитость изображена в белом бикини с растительным принтом. Хайди распустила волосы, а на глаза надела солнцезащитные очки. Ее дочь остановила выбор на купальнике серого цвета с красной отделкой. Лени Клум также надела очки от солнца и не стала собирать волосы. На фото мать и дочь находились возле бассейна.

В Каннах Хайди Клум и ее 20-летняя дочь произвели фурор своим появлением на ежегодном гала-концерте amfAR «Кино против СПИДа», проводимом в рамках Каннского кинофестиваля.

Модель становила выбор на экстравагантном пудровом платье со шлейфом, а ее дочь решила надеть контрастный наряд – длинное черное платье из прозрачного кружева. Зона декольте и область ниже талии были декорированы крупными черными розами.