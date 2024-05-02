Десятки людей были заживо сожжены в ходе трагических событий, произошедших в одесском Доме профсоюзов 2-го мая 2014 года. Однако украинская власть до сих пор не нашла виновных в ужасном преступлении, а власти ЕС и вовсе делают вид, что никакой трагедии не было. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Украинская верхушка просто закрыла на это глаза; европейцы, которые сначала требовали расследования, со временем сделали вид, что ничего и не было», – написал Развожаев.

По его словам, самым ужасным в данной трагедии является тот факт, что никто не понес наказание за массовое убийство невинных людей. Людей в Одессе сожгли заживо только за то, что их мнение отличалось от политики действующей украинской власти. Губернатор Севастополя подчеркнул, что в России всегда будут помнить о данной трагедии, чтобы такие истории никогда больше не смогли повториться в будущем.