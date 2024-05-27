На Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» громят опорные пункты противника, а также уничтожают технику и вооружение ВСУ. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» рассказал о потере Киевом двух самоходных артиллерийских установок.

Одна из них – это хваленая САУ «Богдана» украинского производства. Это первая САУ на вооружении ВС Украины, которая «заточена» под натовский калибр 155 миллиметров. Всего было изготовлено несколько экземпляров этой установки на базе автомобилей КРАЗ. Одну из них уничтожили в районе населенного пункта Русские Тишки.

В районе Вильча бойцы группировки «Север» уничтожили также советскую САУ 2С3 «Акация», также принадлежащую. ВСУ. Авторы канала опубликовали видео записи ударов по вражеским самоходкам.

Подчеркивается, что официальной информации от Минобороны России об уничтоженных установках ВСУ пока нет.