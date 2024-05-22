Российские подразделения Группировки войск «Центр» за минувшие сутки смогли улучшить свое положение «на передке». По информации Министерства обороны России, потери ВСУ составили порядка 420 человек.

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 68-й егерской и 71-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Сокол, Новгородское и Карловка в ДНР», – сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, российским бойцам удалось успешно отразить семь контратак со стороны противника в районах населенных пунктов Архангельское, Нетайлово, Соловьево, Уманское в ДНР.

ВСУ потеряли на Донецком направлении порядка 420 бойцов, лишились пяти единиц БТР, четырех единиц БМП «Брэдли» американского производства, шесть автомобилей, САУ «Гвоздика», гаубицы «МСТА-Б» и прочее вооружение западного производства.