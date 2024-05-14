Американский IT-гигант Google представил новые возможности искусственного интеллекта, встроенного в смартфоны компании Pixel. Нейросеть может распознавать в режиме реального времени события, которые попадают в объектив камеры устройства при записи видеороликов. Соответствующий видеоролик с демонстрацией новых возможностей смартфонов Pixel был опубликован на страничке Google в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России).

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как владелец смартфона Pixel задает устройству вопрос во время записи видео на камеру: «Как ты думаешь, что здесь происходит?». При этом встроенный в смартфон искусственный интеллект отвечает, что он видит сцену, где идет подготовка к некоему масштабному мероприятию, возможно, презентации чего-либо или проведению конференции.

Новая функция еще находится на стадии разработки. Однако некоторые эксперты отмечают ее сходство с работой приложения Google Lens, которое помогает находить в Сети объекты просто наводя на них камеру устройства.