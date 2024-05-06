Известная голливудская актриса Эмили во время своего недавнего интервью рассказала о своем опыте работы с российским режиссером Андреем Кончаловским. Как сообщило британское издание The Sun, актрисе очень не понравилось сотрудничать со знаменитым кинематографистом.

Эмили Блант еще в 19-летнем возрасте познакомилась с Кончаловским, когда проходила пробы на роль в драме «Лев Зимой» 2003 года. Актриса пробовалась на роль молодой возлюбленной короля Генриха II.

«Он был очень жестоким на прослушивании… Царила женоненавистническая атмосфера. Это было ужасно, ты чувствуешь себя таким униженным в этот момент», – рассказала Эмили Блант, отметив, что Кончаловский является «мерзким» человеком.

По итогу данная роль досталась Юлии Высоцкой – нынешней супруге Андрея Кончаловского.

Звезда «Оппеннеймера» стала лицом обложки журнала The Hollywood Reporter. Актриса предстала в ярком образе – она надела розовый костюм с расклешенными брюками и жакетом с вырезами по бокам и объемными плечами.