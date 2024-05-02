Российские военнослужащие с честью и достоинством исполняют свой долг в зоне проведения специальной военной операции. Мужество российских бойцов отметил главврач Нижневартовской окружной клинической больницы и спикер гордумы Алексей Сатинов. Об этом в своем материале сообщает информационное агентство URA.RU.

По словам главврача, принимавшего участие в гуманитарной миссии в зоне проведения специальной военной операции, ему довелось проводить перевязку российскому бойцу с очень тяжелыми ранами. Во время процедуры ни один мускул на лице российского бойца не дрогнул, хотя мужчина получил серьезные осколочные ранения от гранатомета спины и нижних конечностей.

Медик отметил, что его удивило настоящее мужество российской бойца, которое выражалось не только в умении терпеть боль, но также и в добровольном решении отправиться в зоне СВО. Сатинов подчеркнул, что дома российского бойца ждут шестеро детей, однако после лечения он планируется вернуться в строй.