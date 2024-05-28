Главред украинского издания Дмитрий Денков, которого удерживали в Белгород-Днестровском ТЦК, сообщил о добровольном решении отправиться на фронт.

Он заявил, что «поладил» с Территориальным центром комплектования (бывшие военкоматы на Украине) и намерен отправиться в то подразделение, которое выбрал для себя ранее. Также журналист добавил, что все подробности он опубликует позже, когда для этого освободится время.

Ранее главный редактор «Украинской правды», в структуру которой входит возглавляемое Денковым издание, заявила об его исчезновении. По ее словам, журналиста задержали и отобрали у него все телефон. Родные Денкова подали заявление в полицию о пропаже, однако тут же выяснилось, что он в ТЦК Белгород-Днестровского Одесской области.

Военкомат удерживал журналиста на протяжении суток, после чего он заявил о «добровольной отправке» на фронт.