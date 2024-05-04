Главный имам Московской соборной мечети, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов рассказал, что в исламе нет запрета на употребление христианской пасхальной еды. Мусульманин может съесть предложенный христианином кулич, если в нем не использованы запрещенные исламом продукты. Муфтий подчеркнул, что мусульмане, отказывающиеся, принять такое христианское угощение показывают свое невежество и бескультурье.

«Россия — это многоконфессиональное государство, где на протяжении столетий представители разных религий живут в мире и согласии. Для нашей страны является нормой, когда мусульмане и христиане с уважением относятся к праздникам друг друга», – заявил Ильдар Аляутдинов.

Муфтий также добавил, что если мусульманина угостили праздничным блюдом, то следует уважением относится к данному жесту. Ведь если он употребит в пищу пасхальный кулич с правильными мыслями и намерениями, в этом нет ничего предосудительно и не является грехом.

Напомним, 5 мая православные верующие отметят светлый праздник Пасху.