Главком ВСУ Александр Сырский поторопился заявить о взятии острова Нестрига в Херсонской области. За его спешку расплачиваться пришлось подразделениям украинской армии, сообщили издания Deep State и «Страна.ua».

Все дело в том, что украинские военные хоть и были на острове, но не контролировали его. Когда командиры ВСУ в своем желании выслужиться перед начальством отрапортовали о взятии Нестриги, они лишь навредили, так как находящиеся там подразделения были разгромлены российскими ВС.

Кроме того, боевые действия на данном участке возобновились с новой силой и тоже не в пользу ВСУ.

Сырский неоднократно делает заявления, не соответствующие действительности. Так, в 2023 году он утверждал, что ВСУ удерживают Артемовск под контролем, хотя даже на Западе видели, что город для Киева потерян.