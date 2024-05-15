Глава МВД Турции Али Ерликая сделал заявление на фоне появившейся информации о возможном заговоре в правительственных рядах против действующего президента республики Реджепа Эрдогана. Ерликая заявил, что сотрудники ведомства найдут организаторов заговора. В ближайшее время, по словам главы турецкого МВД, он огласит результаты соответствующего расследования.

«Предпринимаются попытки подставить наше правительство, мы выявим организацию, действующую против нашего президента», – заявил Али Ерликая.

Он также добавил, что данная организация будет обнаружена также, как и предатели из террористической Рабочей партии Курдистана и члены запрещенной в Турции террористической организации ФЕТО.

Напомним, 14 мая лидер Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели заявил о возможном проведении группой лиц подготовки попытки государственного переворота. Предполагается, что данные действия может осуществлять группа лиц из Управления безопасности Анкары, ряд сотрудников из органов правосудия и участников организации ФЕТО.