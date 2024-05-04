Несмотря на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке своих военных на территорию Украины, Италия исключает возможность прямого участия итальянских военнослужащих в украинском конфликте. Об этом в интервью изданию Corriere della Sera заявил глава оборонного ведомства Италии Гуидо Крозетто.

«В отличие от других, у нас в системе есть четкий запрет на прямое военное вмешательство, помимо того, что предусмотрено законами и конституцией. Мы можем рассмотреть вооруженное вмешательство только по международному мандату, например, во исполнение резолюции ООН», – заявил итальянский министр обороны.

По его словам, любое иностранное вмешательство в украинский конфликт приведет к эскалации боевых действий и напряженности в мире. В первую очередь от таких действий пострадают обычные украинцы.

Ранее Эммануэль Макрон в беседе с корреспондентом издания Economist не исключил возможности отправки французских военнослужащих на территорию Украины.