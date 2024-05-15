Начальник Главного управления Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригадный генерал Сергей Баранов был снят с должности и переведен на новое место службы приказом украинского министра обороны Рустема Умерова. Об этом в своем материале сообщает информационное агентство ТАСС.

«Приказом министра обороны Украины назначен на не менее важное и ответственное направление деятельности», – приводит автор материала сообщение, опубликованное в соцсетях Сергеем Барановым.

Стоит отметить, что данная отставка в высших эшелонах командования Вооруженными силами Украины является уже второй по счету за короткий период времени. Недавно украинские средства массовой информации сообщили о снятии с должности командующего харьковской группировкой Юрия Галушко на фоне неудач на фронте. Теперь прорыв российских сил в приграничных районах Харьковской области должен будет останавливать новый командующий группировки «Харьков» бригадный генерал Михаил Драпатый.