Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила о разрешении Киеву наносить удары по территории России, данном западными партнерами. На Украину уже было передано дальнобойное оружие из стран Запада. Браже отметила, что многие европейские страны стали менять свою позицию по поводу избегания нанесения ударов по российской территории.

«Уже сейчас есть страны, которые уже предоставили Украине оружие без подобных ограничений», – отметила Браже.

Латвийский политик добавила, что о снятии данных ограничений не было сделано публичных заявлений, так как о таком лучше не заявлять до определенного времени.

«Есть выбор: говорить о чем-то громко или просто делать то, что надо», – заявила глава МИД Латвии.

Напомним, в ночь на 30 апреля ВСУ осуществили ракетную атаку на Республику Крым. В сторону полуострова противник выпустил несколько американских ракет ATACMS. Системами противовоздушной обороны вражеские ракеты были сбиты в небе над Симферополем и Джанкоем.