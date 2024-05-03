Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал удары Вооруженных сил Украины британскими системами вооружения по любым регионам Российской Федерации легитимными. Соответствующее заявление британский чиновник сделал во время интервью агентству Reuters.

«Украина имеет такое право, так как Россия наносит удары внутри Украины», – заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, комментируя возможное применение Киевом переданного Лондоном оружия по целям, расположенным в российских регионах.

По словам британского министра иностранных дел, Лондон готов выделять Киеву ежегодно порядка 3,7 миллиардов долларов, чтобы поддержать его во время конфликта. Позднее данный материал пропал с портала агентства Reuters. Об этом сообщила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в своем Телеграм-канале. Она написала, что Британия решила «дать заднюю, принеся в жертву Reuters» из-за резонанса, вызванного заявлением Дэвида Кэмерона.