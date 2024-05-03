Переговоры между Украиной и Великобританией о взаимном партнерстве сроком на 100 лет начались в Киеве, куда с официальным визитом прибыл глава британского министерства иностранных дел Дэвид Кэмерон. Об этом стало известно после публикации посольства Великобритании на Украине в социальной сети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).

«Министр начал переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве – совсем новом соглашении», – следует из сообщения британского посольства на Украине.

По информации британского дипломатического ведомства, новое соглашение между Великобританией и Украиной должно затронуть такие сферы, как двухсторонняя торговля, сотрудничество в вопросах обороны и безопасности, науке, образовании и культуры.

Напомним, что глава МИД Британии Дэвид Кэмерон прибыл 3-го мая в Киев с официальным визитом, в ходе которого заявил о выделении Украине 3 миллиардов фунтов стерлингов ежегодно. При этом помощь будет оказываться Киеву «столько, сколько потребуется».