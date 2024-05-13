Боевые действия в Волчанске делают город похожим на Марьинку или Артемовск, заявил на «Украинском радио» начальник управления Национальной полиции Украины по Харьковской области Владимир Тимошко.

Он заявил, что всего за три последних дня Волчанск получил больше повреждений, чем со дня начала специальной военной операции. При этом ВС РФ продолжают уверенно продвигаться вперед, преодолевая отчаянное сопротивление украинских боевиков.

Наступление на Волчанск началось 10 мая. Ранее сообщалось, что ВС РФ уже вошли в город. Украинская армия при этом потеряла не менее 170 военнослужащих погибшими, еще более 100 солдат приняли решение сложить оружие и сдаться в плен.

Командование ВСУ заявило о переброске на Харьковское направление дополнительных резервов, которые будут пытаться остановить мощное российское наступление.