Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами пассажирские автобусы с мирными жителями в Борисовском районе Белгородской областью. Кадры с места террористической атаки были опубликованы в Телеграм-канале главы региона Вячеслава Гладкова.

Сообщается, что в окрестностях села Березовка Борисовского района области два пассажирских автобуса и один легковой автомобиль были атакованы украинскими дронами-камикадзе. В результате террористической атаки шесть мирных жителей погибло на месте от полученных ран.

По предварительной информации, всего в результате атаки украинских беспилотников-камикадзе ранения получили 35 мирных жителей, в том числе и двое детей. Один мужчина с проникающим ранением брюшной полости находится в больнице в тяжелом состоянии, врачи проводят операцию по извлечению осколков.

Губернатор отмечает, что все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения региона, а на месте происшествия работают все оперативные службы Белгородской области.