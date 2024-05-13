12 мая после обстрелов Белгорода украинскими террористами погибло 19 человек. Тела 15 из них извлечены из-под завалов жилого дома на улице Щорса, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что еще три человека погибли под вечерними обстрелами в воскресенье. Также в больнице умерла женщина, которая получила ранения 11 мая.

«19 человек – это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим», – заявил губернатор Белгородской области.

Она также сообщил о 27 пострадавших в результате обстрелов. Шестеро из них будут отправлены в федеральные медицинские учреждения, причем среди них – 1,5 годовалый ребенок. Еще 11 человек остаются в местных больницах, а шестеро лечатся амбулаторно после оказания первой помощи.