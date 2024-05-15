Ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ) Константин Крутовский рассказал, почему у многих правителей Древнего Египта были серьезные генетические заболевания.

Ученый отметил, что в те времена близкородственные браки не были под запретом, поэтому фараон мог взять в жены даже свою родную сестру. В результате рождались дети с генетическими отклонениями. Среди самых распространенных заболеваний древнеегипетских титулованных особ были гемофилия (нарушение процесса свертываемости крови), карликовость, полидактилия (наличие дополнительных пальцев), эпилепсия и многие другие.

По словам Крутовского, работы ученых по выделению ДНК из мумий фараонов подтверждают наличие у них генетических заболеваний, а патологоанатомические исследования доказали, что у этих людей при жизни были врожденные уродства.