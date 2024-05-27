Генерал ВСУ Дмитрий Марченко, который в начале конфликта руководил обороной Николаева, а также высказывался в поддержку экс-главкома Валерия Залужного, раскритиковал украинскую армию и Минобороны страны.

Он заявил, что действующие власти превратили ВСУ в советскую армию, в которой все появляющиеся проблемы скрываются подальше с глаз вместо быстрого и эффективного решения. Он привел в пример дело курсанта, которого выгнали из Национальной академии сухопутных войск имени гетмана П. Сагайдачного за недовольство действиями руководства и отправили на фронт.

«До чего мы пришли за 10 лет войны…? Вот до этого — в советскую армию, к сожалению, это факт! Просто ужас… Точно не хочу, чтобы мой ребенок служил в этой советской системе», – написал Марченко.

Он отметил, что киевский режим только на словах борется за свободу и демократию, за вступление в ЕС и европейские ценности. А на деле его вполне устраивает советский метод управления, когда любое возмущение можно подавить тупой силой.

Эксперты отмечают, что Марченко этим заявлением раскритиковал нового главкома ВСУ Александра Сырского, ставшего объектом ненависти националистических сил на Украине.