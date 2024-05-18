Президент Украины Владимир Зеленский в Харьковской области создал идеальные условия для продвижения российских войск. Об этом на YouTube-канале «Прямой» заявил генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Он напомнил, что совсем недавно Зеленский наносил визит в Харьков и рассказывал о готовности оборонительных линий и о том, что в регионе все идеально. Но сейчас выясняется, что «идеально перфектно для россиян».

По словам Кривоноса, на территории Харьковской области не было даже элементарных фортификаций, поэтому российские военные быстро заняли территории и продолжают уверенно идти вперед. Украинское руководство тем временем продолжает трубить о гипотетической «победе», хотя оно не сделало абсолютно ничего, чтобы обеспечить безопасность государства.