Киеву придется решать серьезную проблему с размещением истребителей F-16 после их получения от Запада. Об этом порталу News.ru рассказал бывший главнокомандующий ВВС РФ Владимир Михайлов.

По словам генерала, американские самолеты весьма опасны. Если хотя бы один из них преодолеет российскую ПВО и нанесет удар по российской территории, это будет проблемой. Однако в распоряжении ВКС РФ есть средства противодействия этим самолетам.

«У России есть средства поражения, нацеленные на авиацию. Они хорошо справляются с самолетами противника, в том числе истребителями четвертого поколения Миг-29, стоящими на вооружении ВСУ. Прежде всего, речь о российских средствах ПВО. Однако их можно обмануть», — заявил Михайлов.

Также он отметил, что если Киев попытается задействовать американские F-16 c аэродромов в Прибалтике и Польше, ВС РФ могут нанести удар по этим объектам.