Используя средства радиоэлектронной борьбы, российские военные создают так называемые «слепые пятна», благодаря которым точность украинской артиллерии снижается примерно до 25 процентов. Об этом порталу Ura.ru рассказал заслуженный военный летчик Владимир Попов.

По словам генера-майора в отставке, средства РЭБ воздействуют на системы GPS и Starlink, которые использует противник. Благодаря этому снижается точность авиационных ракет, корректируемых бомб, а также снарядов, выпускаемых американскими РСЗО HIMARS и советскими «Градами».

Корректность работы этих установок становится недостаточно для успешного выполнения боевых задач, возложенных на артиллерию.

Кроме того, в «слепых зонах» российские военные могут уверенно продвигаться, не опасаясь попадания вражеских снарядов. Даже эпизодически включая системы РЭБ, можно своевременно прикрывать свою зону ответственности совершенно неожиданно для противника. Именно этом позволяет снижать эффективность работы артиллерии ВСУ и другого вооружения не до 70 или 50, а до 25 процентов.