Одесса представляет собой важный и крупный город, однако штурмовать ее российские войска не будут, уверен Герой России, генерал Сергей Липовой. Он уверен, что украинские подразделения просто заблокируют в Одессе и вежливо попросят сдаться.

«В случае отказа очаги сопротивления ВСУ будут уничтожены, но лобового штурма не будет, уверен. Это огромный город, разрушения никому не нужны», — цитирует Липового портал News.ru.

Генерал также отметил, что Одесса обязательно перейдет под контроль ВС РФ, единственным вопросом являются сроки. Также Россия освободит и другие исконно русские города – Николаев, Харьков и Киев.

Напомним, сейчас в Одессе буйствуют представители ТЦК (военкоматов), которые держат в страхе военнообязанных мужчин. Они устраивают засады на них прямо на остановках общественного транспорта, а также в троллейбусах, автобусах и трамваях.