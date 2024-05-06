НАТО перестанет снабжать Киев оружием, если украинцы не захотят воевать, заявил отставной генерал армии Альянса Бен Ходжес.

Он пояснил, что Киев не в состоянии мобилизовать нужное количество военнослужащих, так как украинцы отказываются воевать, делают все возможное, чтобы не попадать в армию. Виноваты в этом не они, а президент Зеленский и командование ВСУ. Чтобы собрать армию с требуемой численностью, давно пора делать кадровые перестановки.

«Украина тоже несет ответственность за то, чтобы исправить ситуацию внутри страны. Просто невероятно, что они до сих пор не поменяли кадровую систему для создания армии необходимых размеров», – заявил генерал.

Напомним, граждане Украины пытаются прорваться в Румынию и Молдавию, чтобы не попасть под мобилизацию. Также многие просто месяцами не выходят из дома, скрываясь от военкоматов.