Бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев высказал несколько предположений по беспилотному аппарату, уничтоженному в подмосковной Балашихе 27 мая. Он отметил, что дрон могли запускать не только с украинской территории.

Кроме того, запуск БПЛА могли организовать недружественные России государства. К примеру, Литва, Эстония или Латвия. Мало того, если речь идет о компактном дроне, он мог взлететь даже с российской территории. В этом случае в качестве исполнителей выступали «спящие ячейки» диверсантов.

«Мелкий дрон могли запустить “спящие” диверсионно-разведывательные ячейки, которые могут, к примеру, в полевых условиях собрать беспилотник», — отметил генерал.

Бижев также заметил, что налеты вражеских БПЛА – это попытка Киева демонстрировать западным кураторам хоть какую-то активность, отвлекать их внимание от сплошных провалов ВСУ на линии фронта. Еще одна цель – посеять панику среди мирного населения России. Но как показывает практика, достигается такой результат крайне редко.