Юморист Гарик Харламов в программе «Кстати» на VK подтвердил, что сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной актрисе Катерине Ковальчук. При этом он пошутил, что когда встал на одно колено и подарил ей кольцо, то не смог вновь подняться на ноги.

«Там ничего такого: скромненько встал на одно колено, как полагается, достал колечко, дождался, пока она скажет «да». Потом она помогла мне встать… Когда я встал, я понял, что больше никогда вставать на колено не буду в этой жизни. И вообще счастье любит тишину», — рассказал шоумен.

Также он отметил, что Ковальчук заплакала, когда увидела кольцо.

«Это было очень трогательно. Но смешно при этом. У Кати была смена: она сейчас снимается в кино вместе с Никитой Кологривым. Она сильно устала, у нее потекла тушь по лицу… Я встал на колено и говорю: «Екатерина, согласитесь ли вы выйти замуж за Игоря Харламова?» И она расплакалась. Это было очень мило, у нас даже есть домашнее видео», — добавил юморист.

Ранее он уже публиковал фото с Ковальчук, на руке которой красовалось кольцо, однако не раскрывал деталей.