В жилых кварталах Харькова началось строительство огневых позиций ВСУ. Украинские военнослужащие планируют использовать мирное население в качестве живого щита. Об этом в эфире Первого канала заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«У нас поступает информация непосредственно из самого города Харькова о том, что все огневые позиции укронацисты формируют опять так же, как в 2022 году, непосредственно в жилых кварталах», – рассказал в эфире российского телеканала Ганчев.

По его словам, в последние недели Воздушно-космические силы Российской Федерации активизировали боевую работу на Харьковском направлении. Фронтовая авиация наносит массированные удары по местам временной дислокации подразделений ВСУ, а также скоплениям бронетехники. При этом отдельное внимание уделяется уничтожению колонн с резервами, которые командование ВСУ перебрасывает на Харьковское направление.