Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев во время эфира «Первого канала» заявил об использовании российской армией воздушно-космических сил для осуществления ударов по колоннам техники ВСУ, направляющихся в Харьковскую область.

Фронтовой авиацией наносятся массированные ракетные удары по местам временной дислокации украинских подразделений и скоплениям бронированной техники противника. Украинское командование старается стянуть свои резервы в Харьковскую область со всех направлений. Поэтому ВКС РФ атакуют вражеские колонны техники, чтобы украинские бойцы, находящиеся на Харьковском направлении, остались без снабжения.

Кроме того, Ганчев отметил, что украинские националисты начали оборудовать в жилых кварталах Харькова огневые позиции. Часть населения в Харьковской области эвакуируются в принудительном порядке. По словам Ганчева, таким образом, киевский режим пытается убрать свидетелей своих преступных действий.