В 2024 году энергосистеме Украины нанесен невиданный с начала специальной военной операции ущерб. Электростанции, которые генерировали примерно 8 гигаватт электроэнергии, безвозвратно потеряны, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко.

Такое заявление он сделал в ходе встречи с немецким министром развития Свеньей Шульце. По словам Галущенко, колоссальный ущерб, который нанесен энергосистеме Украины, не сравним с 2022-2023 годами.

Ранее министр энергетики оценил ущерб в 1 миллиард долларов США. Он отметил, что в этом году серьезным ударам подверглись объекты генерации электроэнергии, то есть гидро- и тепловые электростанции. Также атаки проводились и по электроподстанциям.

ВС РФ начали наносить удары по энергетике Украины в октябре 2022 года, после атаки Киева на Крымский мост.