В населенном пункте Каиры, расположенном в Херсонской области, сотрудниками ФСБ был задержан сотрудник МЧС России по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой Украины. Момент задержания украинского диверсанта был опубликован пресс-службой УФСБ России по Херсонской области.

Сообщается, что сотрудник УФСБ России по Херсонской области задержали гражданина Российской Федерации 1987 года рождения, работавшего в МЧС. Он был завербован сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины в июле 2022 года. По заданию украинской спецслужбы мужчина хранил у себя дома самодельные взрывные устройства с целью совершения террористического акта и передачи взрывчатых элементов третьим лицам.

В отношении задержанного гражданина Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 275.1 Уголовного кодекса РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».