В Ленинградской области спецслужбы ликвидировали оказавшего сопротивление украинского диверсанта, который прошел обучение в Литве. Боевик собирался устроить теракт на топливном терминале в Тосненском района, сообщили в ФСБ.

У диверсанта был тайник в Московской области, где его заметили и попытались задержать в первый раз. Однако он начал отстреливаться и скрылся, причем машина оказалась в кювете после погони, которую сняли на видео.

В багажнике авто нашли материалы и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Позже диверсант попал в поле зрения спецслужб уже в Ленобласти, где в Гатчинском районе у него был еще один схрон.

Кадры его ликвидации ФСБ опубликовала в Сети. На них видно, как диверсант отстреливается от спецслужб, спрятавшись в доте времен Великой Отечественной войны. Однако в результате он все же был убит. В распоряжении боевика было несколько пистолетов, а также помповое ружье. Кроме того, в телефоне обнаружили переписку с куратором, которая указала на цель теракта.